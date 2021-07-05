«Нет смысла»: принц Уильям не хочет разговаривать с Гарри без Меган

На прошлой неделе принц Гарри находился в Лондоне. Он прилетел домой, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. На церемонии, которая прошла в Кенсингтонском дворце в узком кругу, герцог Сассекский был в приподнятом настроении, улыбался, шутил и разговаривал с Уильямом. Некоторые эксперты решили, что братья нашли общий язык. Однако это не так. Королевский комментатор Ричард Иден заявил, что их мирные переговоры вряд ли бы состоялись без участия Меган Маркл.

«Какие бы дискуссии они ни вели между собой, будь то футбол или что-то еще, они не были серьезными. Уильям знает, что без Меган нет смысла обсуждать что-то серьезное», — цитирует эксперта Express.

больше по теме Фальшивое отношение и помятая рубашка: принц Гарри вновь подвергся критике Поводом для обсуждения стало появление герцога на открытии памятника принцессе Диане.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри планируют приехать в Лондон в сентябре. Именно тогда Кенсингтонский дворец будет отмечать день рождения принцессы Дианы. Сроки были передвинуты из-за пандемии коронавируса.

Смотрите также: