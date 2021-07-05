«Личность, режиссер, актер, гений»: Галкин выразил соболезнования семье покойного Меньшова

Юморист Максим Галкин в Instagram выразил соболезнования семье покойного режиссера Владимира Меньшова.

«Не стало Владимира Меньшова. Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актер, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память. Самые глубокие соболезнования семье».

Максим Галкин

Напомним, что на момент смерти Владимиру Меньшову был 81 год. Известно, что в июне он подхватил коронавирус. Родственники 22 июня вызвали скорую помощь, которая отвезла его в больницу. На протяжении почти двух недель медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли поставить звезду на ноги.

Заметим, что у режиссера была двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.

Именно Владимир Меньшов создал великолепный советский фильм «Москва слезам не верит», который в свое время был удостоен премии «Оскар».

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