Паника во дворце: возвращение Меган Маркл станет кошмаром для королевы

После того, как Меган Маркл и принц Гарри переехали жить в США, экс-актриса не приезжала в Лондон. Герцог же в этом году был дома уже дважды. В апреле он вернулся, чтобы проводить в последний путь деда, принца Филиппа, а в июне – чтобы открыть памятник принцессе Диане. Ожидается, что уже в сентябре Меган и Гарри приедут в Лондон, чтобы принять участие в масштабном праздновании дня рождения леди Ди, которое Кенсингтонский дворец перенес на осень из-за пандемии. Но если этот визит экс-актрисы пока еще под вопросом, все-таки малышке Лилибет Диане будет всего три месяца, то личная встреча с королевой в следующем году уж точно состоится. Сассекские приедут в Великобританию, где со 2 по 5 июня пройдут массовые празднования по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.

«Это будет кошмар для дворца», — цитирует Express королевского эксперта Даниэлу Эльзер.

больше по теме Возвращение: принц Гарри и Меган Маркл приедут в Великобританию Визит герцогов Сассекских запланирован на сентябрь.

Напомним, сразу после открытие памятника принцессе Диане, принц Гарри поспешил обратно в США, не став задерживаться у родственников.

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