Возвращение: принц Гарри и Меган Маркл приедут в Великобританию

В апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США. В этом году герцог уже дважды посетил родной дом – в апреле он приезжал, чтобы проводить в последний путь своего деда, принца Филиппа, а в июне – чтобы открыть памятник своей покойной матери, принцессе Диане. Меган Маркл пропустила оба визита. В первом случае она была на последних месяцах беременности, а во втором – только недавно стала мамой. Однако супруги могут вернуться в Лондон уже в этом сентябре.

Как пишет Daily Mail, Кенсингтонский дворец запланировал провести этой осенью масштабное празднование дня рождения принцессы Дианы. Его решили перенести на сентябрь из-за пандемии.

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Напомним, что в начале июня герцоги Сассекские стали родителями во второй раз. В сентябре малышке Лилибет Диане исполнится уже три месяца, поэтому эксперты предполагают, что Меган может присоединиться к Гарри во время третьего в этом году его путешествия в Лондон.

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