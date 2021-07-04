Печальные новости: почему принц Гарри так быстро вернулся в Калифорнию

На прошлой неделе принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. Пять дней он провел на карантине во Фрогмор-коттедже, после чего вместе с Уильямом открыл статую в Кенсингтонском дворцег и почти сразу же поспешил в Калифорнию.

Daily Mail пишет, что герцог Сассекский направился в аэропорт в пятницу, чтобы успеть на рейс в Лос-Анджелес. Черный Volkswagen Caravelle с полицейским сопровождением был замечен на выезде из британской резиденции Гарри, а после у терминала аэропорта Хитроу. Накануне вечером стало известно, что в Калифорнии умер 82-летний дядя Меган Маркл – Майкл Маркл от болезни Паркинсона.

Сообщается, что Майкл – родной брат отца Меган – Томаса Маркла никогда не видел принца Гарри, но очень гордился тем, что Меган вышла за него замуж.

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