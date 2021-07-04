«Какая хорошенькая»: Ирина Безрукова в алом купальнике соблазнила сочными формами

Бывшая жена Сергея Безрукова — Ирина Безрукова — разместила в одной из последних публикаций личного микроблога свежие снимки с отдыха на пляже. Примечательно, что для этого шатенка выбрала яркий купальник цвета спелой клубники.

Артистка отдала предпочтение плотным трусикам ярко-красного цвета. К ним она добавила бюстгалтер в тон на тонких лямочках. Ирина надела поверх синюю рубашку. Безрукова не стала застегивать изделие, тем самым продемонстрировала изящный вид на декольте. Сочные формы актрисы восхитили ее поклонников.

Однако пышный бюст Безруковой — не единственное достоинство актрисы. Стройные бедра так и манили фанатов звезды сериала «Есенин» из-под короткой рубашки.

«Вы прекрасная красавица», «Ирина, жарко!», «Какая хорошенькая», «Ирина, на фотографиях ты прекрасна. Молодец», «Ой, здесь на Лиз Херли так похожи», «Ира, ты прекрасна, но рубашка мешает тебе», «Фотки шикарные! Красота, аж кружится голова», «Увидела ваше фото, настроение стало лучше в такую жару», «Нет, ну как можно быть такой красоткой?! Аж завидую», «Вы очень красивая женщина. Я восхищаюсь вами», — написали взбудораженные поклонники Ирины.

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