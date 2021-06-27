«Хорошо-то как»: Ирина Безрукова в струящемся платье с воланами и рюшами игриво обнажила стройные ножки

Актриса в красивом летнем наряде пококетничала перед камерой.

56-летняя звезда театра и кино Ирина Безрукова в эти жаркие июньские дни выбирает очень женственные наряды. В это воскресенье, 27 июня, актриса побывала на киностудии «Амедиа». Цель своего визита Ирина Безрукова разглашать не стала, вероятно, ей предложена роль в одном из фильмов.

Во время пребывания на киностудии Ирина Безрукова записала, а затем поделилась в сторис микроблога невероятно красивыми кадрами со своим участием.

Актриса облачилась в струящееся платье с воланом по подолу и рюшами в верхней части, которые придают наряду очарования и женственности.

Ирина показала в сторис, как ходит босиком по травке, засветив свои стройные ножки и свежий педикюр.

«Нашла местечко. Решила походить по травке. Ммм, хорошо-то как», — приговаривает актриса за кадром.

Затем Ирина еще раз продемонстрировала свои стройные ножки, кокетливо распахнув подол платья.

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