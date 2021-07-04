«Морская прогулка на яхте»: Алика Смехова отдохнула в Сочи

Алика Смехова похвасталась подтянутой фигурой на яхте. Свежие снимки знаменитость опубликовала в личном микроблоге.

Отметим, Смехова провела четыре дня в Сочи. А теперь готова дальше продолжать изучать российские курорты. Алика показала, чем занималась в солнечном морском городе. Белая яхта и васильковый пляжный наряд — вот атрибуты идеального отпуска в Сочи для Смеховой.

«Обязательно буду рассказывать вам о своем путешествии, ведь я продолжаю знакомство с нашими российскими курортами — когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. А пока небольшая репетиция — морская прогулка на яхте вдоль берегов Сочи», — заявила Алика.

Актриса запечатлелась в ярко-синем купальнике с парео. Цветочный принт накидки гармонировал с оттенком бикини. Также Алика продемонстрировала белоснежное платье максимально короткой длины. Артистка не боится носить такие дерзкие наряды и хвастаться стройными ножками.

К слову, поклонники Смеховой только рады увидеть кумира счастливой и в таких смелых нарядах:

«Фото супер!! Алика, хорошего вам дня и настроения», «Алика, вы просто невероятная», «Сколько летнего настроения в ваших фото», «Ах, вы — искушение».

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