«Молодой он был»: Алика Смехова объяснила, почему отказала в любви Григорьеву-Апполонову

Актриса и музыкант много лет назад могли построить отношения, но у них ничего не получилось.

Актриса Алиса Смехова и Рыжий из «Иванушек» певец Андрей Григорьев-Апполонов могли стать парой много лет назад, но их отношения не развились до чего-то серьезного. Причем, как считает популярный музыкант, это случилось по вине актрисы, которая по каким-то причинам не ответила ему взаимностью.

В студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Андрей Григорьев-Апполонов неожиданно начал вспоминать, как был без ума влюблен в дочь Атоса Вениамина Смехова. На программу пришел фотограф, который в школе был влюблен в Смехову.

«У вас была платоническая детская любовь, а я-то в Алику влюбился, когда мне было 20 или даже 19 лет. И ты тогда меня слила. Я помню. Отказала мне в любви, вообще». Андрей Григорьев-Апполонов

«Молодой он был», — заявила на это Алика Смехова.

Напомним, что Алика Смехова всего на три года старше Григорьева-Апполонова. Ему сейчас 50 лет, а ей 53 года.

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