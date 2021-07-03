«Хочется тебя прибить»: Ханна поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Певица уже шесть лет счастлива в браке.

Исполнительница Ханна разместила в своем микроблоге совместный кадр с мужем Пашу и дочерью Адрианой. Примечательно, что таким образом артистка рассказала о своей любви к самым близким для нее людям.

Ханна отметила, что празднует шесть лет со дня свадьбы с музыкальным продюсером Павлом Курьяновым, известным под псевдонимом Пашу. К слову, красивая брачная церемония знаменитостей состоялась в Италии.

«Моя жизнь, шесть лет со дня празднования нашей свадьбы в Италии, так было красиво, романтично и волшебно, что с тех пор мы решили, что вся наша семейная жизнь будет такой, как свадьба! Душевной, веселой, красивой и с огромной любовью к жизни и друг другу», — призналась певица.

Ханна не раз подчеркивала, что благодарна мужу за дочь Адриану. Артистка показала, как малышка подросла и наслаждается отдыхом вместе с любимыми родителями.

«С нашим днем, любовь моя, хоть иногда мне и хочется тебя прибить, я все-равно знаю, что мы созданы друг для друга и вместе уже давным давно», — резюмировала знаменитость.

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