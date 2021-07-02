Принцы Уильям и Гарри не смогут помириться, пока их жены не найдут общий язык

На прошлой неделе принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. Накануне днем он прибыл в Затонувший сад Кенсингтонского дворца, где встретился с Уильямом. Они улыбались и были в приподнятом настроении. Однако королевский эксперт Роберт Джобсон отметил, что это был хороший шанс для примирения, однако оно не наступит, пока Меган Маркл и Кейт Миддлтон не найдут общий язык.

«Это был шанс, и Уильям с Гарри могли воспользоваться этим шансом. Но пока они не решат проблемы со своими женами, я думаю, что этого не произойдет», — цитирует эксперта Express.

Напомним, что сразу после открытия памятника матери принц Гарри поспешил в США к жене и детям.

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