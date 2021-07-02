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«Вдохновение и трепет»: принц Гарри рассказал о новорожденной дочке

Малышка Лилибет Диана родилась 4 июня.

«Вдохновение и трепет»: принц Гарри рассказал о новорожденной дочке
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

В начале лета принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Девочку назвали в честь ее прабабушки и бабушки – Лилибет Диана. Она появилась на свет в обычной клинике Санта-Барбары, а спустя два дня уже была дома в Монтесито. На днях принц Гарри рассказал, как рождение дочери повлияло на его жизнь.

«Я чувствую еще большую связь, вдохновение и трепет», — цитирует принца Vanity Fair.

Напомним, накануне Гарри принял участие в открытии памятника принцессе Диане. Статуя установлена в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца – любимом месте отдыха леди Ди. Если бы не страшная авария в 1997-м в Париже, то в этом году ей исполнилось бы 60 лет.

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