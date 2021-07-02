Ошеломляющие затраты: названа сумма, которая необходима для содержания поезда Елизаветы II

Королевский поезд The Queen могут вывести из эксплуатации из-за того, что на его содержание тратят большие суммы. Об этом рассказал британский финансовый аналитик Дэвид МакКлюр. Так, в декабре прошлого года на этом поезде в трехдневное путешествие по Великобритании отправились Кейт Миддлтон и принц Уильям. К слову, для герцогини это была первая поездка за все десять лет ее совместной жизни с принцем.

«На эту поездку они потратили 49 тысяч фунтов стерлингов. При этом в сумму не входит обеспечение безопасности. Правительство отказывается назвать точную цифру. Но я провел расследование, которое показало, что десять лет назад обеспечение безопасности составляло 128 миллионов фунтов стерлингов. Сегодня эта сумма была бы больше, около 150 миллионов. Дни поезда должны быть сочтены в будущем», — цитирует эксперта Express.

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