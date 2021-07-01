Есть дела поважнее: Елизавета II игнорирует визит принца Гарри в Лондон

Принц Гарри вернулся в Лондон на прошлой неделе. Из аэропорта Хитроу он сразу же направился во Фрогмор-коттедж, где самоизолировался на пять дней. Такие правила въезда в Великобританию распространяются на всех ввиду пандемии коронавируса. И хотя папарацци удалось запечатлеть, как королева за рулем авто отправилась в сторону особняка практически сразу после того, как герцог Сассекский приземлился в Лондоне, Express пишет, что она все-таки игнорировала внука.

Елизавета II решила не принимать участие в открытии памятника принцессе Диане. Эта церемония прошла днем 1 июля в Кенсингтонском дворце. У нее были другие планы на этот день. Ранее она отправилась в Шотландию, где вместе с принцессой Анной посетила Эдинбургский институт изменения климата.

больше по теме Хочет признать ошибки: принц Гарри тоскует по дому Накануне герцог Сассекский прилетел в Лондон.

Добавим, что на мероприятии по случаю открытия монумента леди Ди принцы Уильям и Гарри улыбались и были в приподнятом настроении.

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