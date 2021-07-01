Болтали и улыбались: принцы Уильям и Гарри появились на публике в хорошем настроении

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. К этой дате ее сыновья подготовились заранее – еще в 2017 году они совместно со скульптурами Яном Рэнком-Бродли и Пипом Моррисоном начали работу над созданием памятника. В день рождения леди Ди, 1 июля, монумент был открыт в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. Этот парк, где теперь растут еще и 4000 цветов, был любимым местом отдыха принцессы Дианы.

На публике Уильям и Гарри появились в приподнятом настроении. Они шутили, улыбались и явно были на одной волне. Мероприятие пропустила Кейт Миддлтон и королева. В эти дни Елизавета II с рабочим визитом находится в Шотландии. Об этом пишет Express.

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Известно, что сразу после открытия монумента принц Гарри отправится в Лос-Анджелес.

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