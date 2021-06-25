Возвращение в отчий дом: принц Гарри прилетел в Лондон

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. В день ее рождения, 1 июля, в Кенсингтонском дворце будет открыт памятник. Над его эскизом работали ее сыновья с 2017 года. Церемонию посетит и принц Гарри. В четверг вечером его заметили в аэропорту Лос-Анджелеса.

По прилете в Лондон, согласно условиям въезда в королевство, герцог Сассекский будет помещен на пятидневный карантин. Его он будет отбывать, как и в предыдущий визит, во Фрогмор-коттедже, который находится на территории Виндзорского замка. Об этом пишет Express.

Напомним, ранее стало известно, что Елизавета II и принц Чарльз не будут присутствовать на мероприятии. У обоих на этот день намечены другие встречи. И королева, и ее старший сын запланировали свои поездки в Шотландию несколько раньше. Ожидается, что на открытии памятника будут только принцы Уильям и Гарри, а также Кейт Миддлтон.

Меган Маркл, как и сообщалось раньше, осталась в Монтесито с новорожденной дочкой Лилибет Дианой, которой еще нет и месяца. Визит экс-актрисы в Лондон, возможно, состоится в следующем году, когда Елизавета II будет отмечать свой 70-летний юбилей правления.

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