Нарвались на критику: планы Меган и Гарри рухнули

Меган Маркл и принц Гарри довольно быстро обрели финансовую независимость после того, как отказались исполнять королевские обязанности. Спустя всего несколько месяцев после переезда в Лос-Анджелес, они заключили сделку с Netflix на 100 миллионов долларов, а затем и с Spotify на 25 миллионов. Однако только в апреле они объявили о своем первом продукте для стримингового сервиса Heart of Invictus об играх для военных, идейным вдохновителем которых является сам Гарри с 2014 году, и практически сразу же нарвались на критику.
Главный медиа-аналитик и президент Variety Intelligence Platform Эндрю Валленштейн отметил, что проект отдаленно похож на то, чего хочет аудитория от герцогов Сассекских.
«Контент больше похож на реабилитацию их имиджа, который финансируется Netflix. Две фигуры с ограниченным опытом в кинопроизводстве принесут высокие цифры просмотров только благодаря своим именам», — цитирует эксперта Express.