Нарвались на критику: планы Меган и Гарри рухнули

Меган Маркл и принц Гарри довольно быстро обрели финансовую независимость после того, как отказались исполнять королевские обязанности. Спустя всего несколько месяцев после переезда в Лос-Анджелес, они заключили сделку с Netflix на 100 миллионов долларов, а затем и с Spotify на 25 миллионов. Однако только в апреле они объявили о своем первом продукте для стримингового сервиса Heart of Invictus об играх для военных, идейным вдохновителем которых является сам Гарри с 2014 году, и практически сразу же нарвались на критику.

Главный медиа-аналитик и президент Variety Intelligence Platform Эндрю Валленштейн отметил, что проект отдаленно похож на то, чего хочет аудитория от герцогов Сассекских.

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«Контент больше похож на реабилитацию их имиджа, который финансируется Netflix. Две фигуры с ограниченным опытом в кинопроизводстве принесут высокие цифры просмотров только благодаря своим именам», — цитирует эксперта Express.

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