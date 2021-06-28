Большая вечеринка: как Меган Маркл отметит свое 40-летие

Меган Маркл готовится к своему юбилею. 4 августа ей исполнится 40 лет. По этому случаю, как предполагают эксперты, экс-актриса устроит большую вечеринку в Монтесито, ведь для американцев 40-летие – это не просто красивая дата. Корреспондент Us Weekly Джо Дрейк отметил, что к этому дню Меган готовится уже сейчас.

«Она устроит модную вечеринку в честь своего 40-летия», — цитирует журналиста Express.

Напомним, что в начале июня герцогиня стала мамой во второй раз. Она родила дочь, которую назвали в честь прабабушки и бабушки – Лилибет Диана. Ожидается, что в следующем году герцоги Сассекские отправятся в Лондон, чтобы поздравить королеву с платиновым юбилеем правления. Во всяком случае, как стало известно ранее, Елизавета II уже пригласила пару.

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