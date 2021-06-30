Королевский малыш: принцесса Евгения показала подросшего сына Августа

Внучка Елизаветы II, принцесса Евгения впервые стала мамой зимой этого года. Мальчика назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк, в честь его прадедушек. В начале июля малышу исполнится пять месяцев. Вместе с ним Евгения решила прогуляться в парке, а снимками поделилась в Instagram.

«Здесь есть замечательный слоненок по имени Ассам Август. Мне было так приятно познакомить его с моим Августом», — написала Евгения.

Фанаты отреагировали на снимки.

«Ой, посмотрите на личико Августа! Слишком милый! Он удивлен!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка в 2018 году. Пара живет во Фрогмор-коттедже, где в эти дни остановился принц Гарри. Именно там герцог Сассекский находится на самоизоляции по приезде в Лондон.

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