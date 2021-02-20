«Хотим познакомить вас»: принцесса Евгения впервые показала новорожденного сына и озвучила его имя

Принцесса Йоркская Евгения и ее супруг, бизнесмен Джек Бруксбэнк решили, что настало время познакомить подданных Великобритании, а также многочисленных поклонников монаршего семейства со своим новорожденным наследником.

В Instagram принцессы Евгении появилась целая галерея снимков, на которых малыш запечатлен вместе со своими родителями.

«Мы хотим познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбанком, — гласит надпись под фотографиями. — Мы очень рады возможности поделиться с вами этими фотографиями. Наши сердца полны любви к этому маленькому человеку, которую невозможно выразить словами. Спасибо вам за столько замечательных посланий».

Малыш, укутанный в прелестный вязаный плед синего цвета, выглядит невероятно мило и трогательно. Родители Августа Филиппа поблагодарили докторов, которые помогли ему появиться на свет.

Напомним, что правнук королевы Елизаветы II появился на свет девятого февраля.

Принцесса Евгения для родов выбрала ту же клинику, в которой появился на свет первенец Меган Маркл и принца Гарри.

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