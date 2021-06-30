«Чрезвычайная ситуация»: что изменилось после возвращения принца Гарри в Лондон

На прошлой неделе принц Гарри вернулся в Великобританию. Он примет участие в открытии памятника принцессе Диане. Мероприятие пройдет в Кенсингтонском дворце 1 июля, в день ее рождения.

По прибытии герцог Сассекский самоизолировался во Фрогмор-коттедже, где сейчас проживает его двоюродная сестра, принцесса Евгения с мужем и сыном. Как отметил королевский эксперт Роя Никкх, ни Гарри, ни Уильям не настроены на примирение.

«Боюсь, это будет то же самое, что и на похоронах принца Филиппа. Признательный кивок, вот и все», — сказал эксперт.

Другой специалист, Роберт Лейси добавил, что появление Гарри в Лондоне, создало «чрезвычайную ситуацию» во дворце.

«В Букингемском дворце активно работают над тем, чтобы положить конец этой чрезвычайной ситуации», — цитирует эксперта Express.

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Напомним, что принц Уильям все еще злится на младшего брата из-за его скандального интервью Опре Уинфри.

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