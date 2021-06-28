Пришел в бар: как принц Гарри помог регбисту стать зятем британской королевы

Зара Тиндолл, в девичестве Филлипс, – единственная дочь принцессы Анны, дочки Елизаветы II. Со своим будущим мужем Майком Тиндоллом она познакомилась в Австралии. Причем, встреча произошла в баре. Майк – профессиональный регбист, а в Сиднее он был вместе со сборной Англии на чемпионате мира 2003 года. Когда парень узнал, что его исключили из состава команды на очередную игру, то решил пойти в бар, чтобы немного освежиться. Об этом пишет My London.

«Зара была в том же баре. В Сидней она приехала с друзьями принцем Гарри. Нас познакомили, но тогда мы мало общались. Позже мне передали ее номер телефона и сказали, что она хочет, чтобы я ей позвонил», — вспоминает Тиндолл историю их знакомства.

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Спустя семь лет пара объявила о свадьбе. Она состоялась 30 июля 2011 года. В этом году Зара родила долгожданного сына Лукаса. Ранее у пары появились на свет две дочки.

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