«Красота неописуемая!»: Дарья Повереннова спасается от жары на Селигере

Исполнительница главной роли в фильме «Наперекор судьбе» — Дарья Повереннова — похвасталась изящной фигурой в коротких шортиках возле озера Селигер. Свежий снимок знаменитость опубликовала в одной из последних публикаций личного микроблога.

Пока в столице до сих пор держатся высокие температуры, актриса решила освежиться. Свой выходной Повереннова провела на Селигере. Артистка запечатлелась на берегу водоема в белоснежных шортах и майке с принтом.

«Озеро Селигер. Красота неописуемая! А как прошел ваш субботний день?И спасибо за такое количество теплых слов!», — написала Дарья в комментариях под фото.

Действительно, фанаты осыпали актрису комплиментами. Стройные ножки Дарьи привлекли внимание ее подписчиков. В свои 49 артистка имеет неотразимую фигуру и стройные ножки.

«Божественные фото!», «Даша, вы неотразимы», «Фигура огонь!», «Красота спасет мир, однозначно», «Боже! Красотища-то какая», «Даша, Вы так гармоничны с природой! Красота во всем и во всех!», «Смотрел бы и смотрел», «Дарья, украсила озеро, а озеро украсило Дашу, все ок», — отметили восхищенные поклонники Поверенновой.

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