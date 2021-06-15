Подчеркнула стройность: 49-летняя Дарья Повереннова кокетливо обнажила плечи в платье с американской проймой

Актриса вышла в свет в день своего рождения.

Пятнадцатого июня известной актрисе Дарье Поверенновой исполнилось 49 лет. В этот день звезда принимала поздравления не только от своих близких, но и именитых коллег, собравшихся на церемонии вручения Премии Family Awards-2021 в одном из столичных ресторанов.

Для выхода в свет Дарья Повереннова выбрала черное платье длиною чуть ниже колена и элегантные туфли-лодочки со слегка заостренным мысом. Платье с американской проймой оставило открытыми плечи и руки актрисы, и все могли убедиться, что они просто идеальны.

С подобным разрезом женщинам следует быть осторожными, ведь он делает их плечи визуально больше. Но это не имеет никакого отношения к Дарье Поверенновой. У 49-летней звезды театра и кино великолепная фигура и прекрасная кожа.

Стоит отметить, что великолепные наряды на церемонии вручения Премии Family Awards-2021 продемонстрировали певица Ани Лорак, актрисы Эвелина Бледанс, Алена Хмельницкая, беременная Лиза Арзамасова и другие.

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