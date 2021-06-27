«Красивые»: Оксана Самойлова отправилась на свадьбу в блестящем платье с глубоким декольте

Жена шоумена Джигана Оксана Самойлова разместила на своей странице в Instagram свежее фото с возлюбленным. Примечательно, что наряд Оксаны вызвал бурный восторг среди ее подписчиков.

В Stories личного микроблога бизнес-вумен рассказала, что отправилась на свадьбу вместе с семьей. Самойлова не показала, кто именно пригласил знаменитость на торжественное мероприятие. Однако Оксана похвасталась своим откровенным нарядом. Стразы, глубокое декольте, полупрозрачная ткань и баска из струящейся бахромы украсили платье в пол. Многодетная мамочка подчеркнула стройные ноги туфлями из прозрачного материала с острым носом. Также Оксана украсила шею, запястье и уши изделиями с серебристыми кристаллами.

«Красивые сегодня», — подписала снимок с мужем Самойлова.

К слову, не только Оксана предстала в красивом праздничном аутфите. Чтобы соответствовать красавице-жене, Джиган надел белоснежные кроссовки и футболку, брюки прямого кроя песочного оттенка и голубой пиджак.

«Боже! Какое красивое платье», «Эффектный наряд», «Какое красивое у Вас платье!», «Кто бы чтобы не говорил, самая красивая пара Инстаграм», «Платье огонь!», «Просто бомба», «Очень красивые и стильные», — написали подписчики Оксаны в комментариях под фото.

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