«Для меня это пытки»: Оксана Самойлова похвасталась растяжкой мужа

Модель Оксана Самойлова опубликовала в одной из последних Stories личного профиля кадры с тренировки вместе с мужем. Примечательно, что Джиган оказался не только сильнее жены, но и гибче.

Возлюбленная шоумена призналась, что вообще не хотела идти в спортзал. Однако муж не дал Самойловой проявить слабину и лично проконтролировал занятия Оксаны. К слову, во время фитнеса Джиган по-настоящему удивил жену.

«Джига на растяжке. Просто я могу примерно так же. И для меня это пытки», — прокомментировала Оксана спортивные возможности мужа, который испытал себя на тренажере по измерению гибкости.

Также Самойлова добавила, что проспала тренировку, а потом проехала поворот к фитнес-центру. И когда бизнес-вумен уже начала ликовать, что не будет мучать себя на тренажерах, Джиган заставил избранницу вернуться и надеть спортивную форму.

«Чуть не сорвалась моя спортивная карьера», — отметила Оксана.

Напомним, что сам Джиган активно занимается спортом. Самойлова запечатлела накаченного мужа в красных майке и шортах. Спортивная форма не скрыла огромных мышц артиста.

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