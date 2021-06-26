Стройная красавица: Виктория Дайнеко соблазнила фигурой в купальнике цвета сладкой ваты

Певица Виктория Дайнеко похвасталась спортивным телом на песке. Сексуальные кадры артистка разместила на личной странице в Instagram.

Экс-участница музыкального лейбла продюсера Игоря Матвиенко запечатлелась на пляже. Виктория загорала в жаркий летний день. Для солнечных ванн Дайнеко выбрала раздельный купальник нежно-розового цвета. Верх сексуального пляжного наряда был украшен надписью Барби. К слову, певица отдала предпочтение верху купальника в форме топа.

Виктория записала соблазнительное видео, где показала плоский животик в кроп-топе, как у куклы Барби. Дайнеко увела камеру на крошечные трусики в тон верха купальника. Певица похвасталась «сочными» бедрами и длинными ножками, которые занимали весь лежак.

Отметим, что бесконечно длинные ножки Виктории особенно нравятся поклонникам поп-исполнительницы. Мужская часть подписчиков знаменитости потеряла дар речи, а женщины оставляют завистливые комментарии под секси-кадрами:

«Ты красивая девушка, ну а ножки невозможно шикарные», «Как можно быть такой красивой?», «Как вам удается оставаться такой стройной?», «Какая ты сексуальная, я не могу», «Вы конфетка сладкая».

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