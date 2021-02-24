«Так и манит!»: Дайнеко красиво расстегнула рубашку и показала белье ради эффектного кадра

Виктория Дайнеко взорвала Сеть снимком, сделанным в постели. Певица запечатлелась в одних трусиках и расстегнутой рубахе в какой-то счастливый для себя момент.

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Поклонники звезды оценили не только красоту и стройность девушки, но и приятные эмоции, которые исходят от этого фото.

«Ты тут такая естественная!», «Так и манит!», «Какая кайфная фота», «Мне кажется, тут вы прям настоящая!», «Такая фигурка, просто прелесть», «Красивая-прекрасивая», «Сколько счастья в одном кадре!», «Очень секси», — отреагировали пользователи Сети.

Отметим, что Виктория в последнее время прочно застолбила за собой имидж сексуальной женщины-вамп. Она поддерживает его не только на сцене, впечатляя нарядами, но и в Сети. Ее личный блог нередко заполняется снимками весьма пикантного характера.

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