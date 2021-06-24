Вернули долг: принц Гарри и Меган Маркл отдали королеве 3,3 млн долларов

После свадьбы Меган Маркл и принц Гарри стали жить в Ноттингемском коттедже, который располагается на территории Кенсингтонского дворца. Во Фрогмор-коттедже, который находится на территории Виндзорского замка, они жили после рождения Арчи. Позже там сделали ремонт, на который потратили внушительную сумму. Экс-актриса и принц решили вернуть королеве все потраченные на это деньги, ведь особняк закреплен за ними до 31 марта 2022 года. Сумма составила 3,3 миллиона долларов.

«Эта выплата была произведена в текущем году в то время, когда наш дополнительный доход резко сократился. Она помогла компенсировать убытки, которые мы увидели бы», — цитирует People главного финансиста королевской семьи Майкла Стивенса.

Добавим, что теперь во Фрогмор-коттедже живет принцесса Евгения с мужем и сыном Августом, который родился в феврале этого года.

Смотрите также: