«Идеально подходит»: Ольга Бузова в шляпе-федоре и новеньких туфлях Еlisabetta Franchi отправилась по делам

Популярная телеведущая, певица и актриса МХАТа имени Горького Ольга Бузова еще и одна из самых известных модниц в стране. Красавица регулярно пополняет гардероб ультрамодными вещами, свои аутфиты Ольга всегда с большим удовольствием демонстрирует в Instagram.

больше по теме Тургеневская барышня: Бузова в нежном белом платье вышла на сцену с Маликовым Поющая телеведущая исполнила с музыкантом один из его хитов.

На этот раз она похвасталась обновками – шляпкой-федорой и туфлями известного итальянского бренда Еlisabetta Franchi.

«Посмотрите, какая шляпка невероятная просто, — поделилась Ольга Бузова в Instagram. — И так идеально подходит под мои новые туфельки от Элизабет Франки».

Ольга кокетливо показала ножку, засветив тату в виде звезд.

Далее теледива продемонстрировала аутфит. Ольга облачилась в футболку без рукавов, шорты из денима с необработанными краями, дополнив образ шляпкой-федорой и сумочкой.

«Сказать, что у меня сегодня до фига, миллион, дел, это, наверное, не сказать ничего, — призналась Бузова. — Я встала в 7:30, уже сделала реснички. Сейчас еду к косметологу, потом по бумажным делам, потом к стоматологу. Потом я еду на свою квартиру, контролировать ремонт. В общем, знаете, успеть все за двадцать четыре часа…»

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