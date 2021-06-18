«Ты меня не искушай»: Ольга Бузова поздравила Максима Галкина с днем рождения собственным хитом

Поющая телеведущая Ольга Бузова присоединилась к многочисленным поздравлениям, которые в эту пятницу, восемнадцатого июня, поклонники и звездные друзья адресовали Максиму Галкину. Шоумену исполнилось сорок пять лет, и, желая отметить это событие, Ольга Бузова разместила в сторис Instagram видео. В кадре она предстала вместе с именинником Максимом Галкиным в студии программы Первого канала «Сегодня вечером».

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Ольга таким образом напомнила Максиму об их дуэте. Тогда она исполнила песню «Ненормальный вайб», а шоумен ей подыграл.

«Перезаряжай, опережай. Ты меня не искушай. Без тебя дышать, мой шрам. Ты хотел любви — теперь решай», — поет Ольга Бузова.

«С днем рождения, Максим Галкин», — написала теледива под видео.

Виновник торжества разместил его на своей странице, поблагодарив Ольгу за поздравление.

«Спасибо!» — написал он.

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