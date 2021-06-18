«Ты меня не искушай»: Ольга Бузова поздравила Максима Галкина с днем рождения собственным хитом

Поющая телеведущая Ольга Бузова присоединилась к многочисленным поздравлениям, которые в эту пятницу, восемнадцатого июня, поклонники и звездные друзья адресовали Максиму Галкину. Шоумену исполнилось сорок пять лет, и, желая отметить это событие, Ольга Бузова разместила в сторис Instagram видео. В кадре она предстала вместе с именинником Максимом Галкиным в студии программы Первого канала «Сегодня вечером».
Ольга таким образом напомнила Максиму об их дуэте. Тогда она исполнила песню «Ненормальный вайб», а шоумен ей подыграл.
«Перезаряжай, опережай.
Ты меня не искушай.
Без тебя дышать, мой шрам.
Ты хотел любви — теперь решай», — поет Ольга Бузова.
«С днем рождения, Максим Галкин», — написала теледива под видео.
Виновник торжества разместил его на своей странице, поблагодарив Ольгу за поздравление.
«Спасибо!» — написал он.