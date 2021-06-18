В чем феномен Максима Галкина
Видео
Модные юбки на лето 2021 года
Видео

«Ты меня не искушай»: Ольга Бузова поздравила Максима Галкина с днем рождения собственным хитом

Теледива посвятила шоумену видео со своим участием.

«Ты меня не искушай»: Ольга Бузова поздравила Максима Галкина с днем рождения собственным хитом
Ольга Бузова. Фото: Светлана Маковеева/«КП»

Поющая телеведущая Ольга Бузова присоединилась к многочисленным поздравлениям, которые в эту пятницу, восемнадцатого июня, поклонники и звездные друзья адресовали Максиму Галкину. Шоумену исполнилось сорок пять лет, и, желая отметить это событие, Ольга Бузова разместила в сторис Instagram видео. В кадре она предстала вместе с именинником Максимом Галкиным в студии программы Первого канала «Сегодня вечером».

Ольга таким образом напомнила Максиму об их дуэте. Тогда она исполнила песню «Ненормальный вайб», а шоумен ей подыграл.

«Перезаряжай, опережай.

Ты меня не искушай.

Без тебя дышать, мой шрам.

Ты хотел любви — теперь решай», — поет Ольга Бузова.

«С днем рождения, Максим Галкин», — написала теледива под видео.

Виновник торжества разместил его на своей странице, поблагодарив Ольгу за поздравление.

«Спасибо!» — написал он.

Смотрите также:

Тэги

Максим ГалкинОльга Бузова