Почему принц Уильям опасается встречи с принцем Гарри

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. К этой дате ее сыновья — принцы Уильям и Гарри — готовились с 2017 года. Именно тогда они начали работать над созданием памятника своей матери. Он будет открыт в Кенсингтонском дворце 1 июля, в день рождения леди Ди. В этот день Лондон посетит и принц Гарри. Правда, официального подтверждения своей поездки он еще не дал, тем не менее герцога ждут на мероприятии.

Королевские эксперты считают, что принц Уильям не будет разговаривать с Гарри, более того, он даже опасается встречи с ним. Герцог Кембриджский опасается того, что любые их разговоры могут оказаться на страницах СМИ через несколько дней или даже через время. Ключевую роль может сыграть только королева. Именно Елизавете II подвластно помирить двух братьев.

«Она единственный человек, который может поговорить с Гарри определенным образом и заставить его задуматься», — пишет The Mirror.

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