Особый день: принц Гарри требует личного журналиста

Ожидается, что принц Гарри прилетит в Лондон в конце июня, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. Статуя будет открыта в Кенсингтонском дворце 1 июля. Официально свой визит в Лондон герцог еще не подтвердил, однако, как стало известно Express, ему нужен личный журналист.

Гарри не хочет, чтобы британская пресса в традиционном порядке освещала мероприятие. Напомним, ранее он обвинял таблоиды в том, что они слишком активно пишут о его жизни, в том числе о Меган Маркл.

Если визит принца все-таки состоится, то он будет один. Меган Маркл, которая в начале месяца стала мамой во второй раз, останется в Монтесито с новорожденной малышкой Лилибет Дианой.

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