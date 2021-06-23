Утечка информации: почему принц Уильям и Кейт не общались с принцем Гарри

В апреле этого года принц Гарри приезжал в Лондон, чтобы попрощаться со своим делом, принцем Филиппом. Во время церемонии он казался полным изгоем, а в траурном шествии между ним и старшим братом шел Питер Пиллипс. Так решила королева. Однако после прощания мир облетел кадр, на котором Кейт Миддлтон и принц Ульям, как в старые добрые времена прогуливались в компании принца Гарри. Поклонники королевской семьи решили, что братья помирились и наладили наконец-то контакт. Но это не так.

По словам королевского историка Роберта Лейси, герцог и герцогиня Кембриджские не разговаривали ни о чем серьезном с принцем Гарри после похорон принца Филиппа.

«Уильям и Кейт попрощались с Чарльзом, который направился в Уэльс, и вернулись в Кенсингтонский дворец, чтобы уложить детей спать. Они сказали друзьям, что не видят смысла в разговоре с Гарри, так как он может все рассказать Меган, а она, в свою очередь, даст инфоповод Опре Уинфри», — цитирует Insider эксперта.

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