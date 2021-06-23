Не только Гарри: почему принц Уильям ссорился с отцом из-за Кейт

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали встречаться, будучи студентами университета. Их отношения продолжались практически десять лет, прежде чем престолонаследник решился сделать предложение руки и сердца. Оказывается, что принц Чарльз изначально был категорично настроен.

В начале их отношений, когда общественности уже стало известно об этом, на Кейт обратили внимание все СМИ. Такая активность не понравилась Уильяму, и он попросил свою команду изучить закон по правам человека. Принц сделал это для того, чтобы уберечь возлюбленную от папарацци. Но этот шаг не понравился принцу Чарльзу.

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«Уильям знал, что его отцу не понравилось это. Именно этот момент стал источником некоторых трений между отцом и сыном», — цитирует эксперта Робера Джобсона The News.

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