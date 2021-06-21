«Они такие высокие!»: дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма удивили британцев

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. В последний раз они все вместе появлялись на публике в конце прошлого года. И вот, спустя более полугода, в Сети появились свежие снимки престолонаследников. Принц Уильям вместе с Джорджем и Шарлоттой посетили полумарафон в поместье Сандрингем. Британцы удивились тому, как выросли семилетний Джордж и шестилетняя Шарлотта.

«Они такие высокие! Как быстро они растут! Они очаровательны», — цитирует Express фанатов королевской семьи.

больше по теме Удивительно: принц Уильям назвал любимое занятие младшего сына В апреле принцу Луи исполнилось три года.

Некоторые из них даже предположили, что в будущем Джордж будет выше своего отца. Напомним, что рост принца Уильяма составляет 191 см.

Смотрите также: