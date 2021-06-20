«Плоская какая»: Регина Тодоренко не впечатлила кадрами в мокром бикини

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Регины Тодоренко появилось фото артистки в кофейном секси-бикини.

Регина обрадовалась тому, что ее клип на новую песню «Ромчик» занял третье место в трендах на YouTube. По этому поводу жена музыканта Влада Топалова похвасталась своим взрывным настроением. А передала его Тодоренко через эмоции на фото.

«Как же я счастлива, что вы оценили эту веселую, дурашливую песню! Пусть она радует вас все лето. Включайте на полную в машине и почувствуете то же, что чувствую я: легкость, безудержность, умопомрачительное веселье», — написала Регина.

Ведущая шоу «Орел и решка» облачилась для снимка в кофейный крошечный купальник и вынырнула из бассейна, оголив прелести стройного тела.

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Однако далеко не всем поклонникам телеведущей понравилась чрезмерная худоба Регины:

«Доска», «А где же…», «Кажется, что-то пропало», «Плоская какая», «А зачем ей лифчик?», «Зачем носить лифчик, если груди нет совсем», — возмутились подписчики в комментариях под фото в купальнике.

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