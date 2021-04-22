Красиво: Тодоренко поманила поклонников полным бедром, запечатлев себя в секси-боди

Регина Тодоренко решила немного поиграть со своими поклонниками и поделилась с ними горячими кадрами. В личном блоге фолловеры увидели ее фото в одном лишь боди оттенка экрю, на котором звезда кокетливо приподняла ножку, выставив на первый план полное бедро.

«Мое утро сегодня было таким», — подписала она кадр.

«Хорошее утро!» — похвалила ведущую светская львица Светлана Бондарчук.

«О, боги», «Ух, огонь», «Ула-лааа», «Шикарная, красиво очень», «Отличное утро», «Счастливая девушка. Глаза горят и всегда светишься», — откликнулись на пост другие фолловеры.

Также в комментариях оказалось немало отзывов о новой прическе Регины. Многим не понравилась укладка звезды и ее челка, кто-то сравнил ее с Валерием Леонтьевым, а кто-то с мамой. В любом случае, нашлось немало и тех, кто счел стиль Тодоренко безупречным.

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