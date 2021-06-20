Расчетливый дед: принц Чарльз лишит Арчи титула, когда станет королем

Сын принца Гарри и Меган Маркл – Арчи Харрисон в мае отметил свое двухлетие. Несмотря на то, что его родители отказались исполнять королевские обязанности, малыш занимает седьмую строчку в списке престолонаследников. Сам же Гарри находится на шестом месте, после троих детей принца Уильяма.

Арчи не будет принцем, когда его дед, принц Чарльз станет королем. Об этом Express заявил источник, близкий к королевскому дворцу. По слова инсайдера, принц Чарльз уже сказал герцогу Сассекскому, что изменит основной документ монархии, чтобы его внук не унаследовал титул, который когда-то принадлежал ему по праву рождения. Это решение привело в ярость принца Гарри и Меган Маркл.

больше по теме Примирение: принц Чарльз поддерживает контакт с младшим сыном Поводом послужило рождение его внучки Лилибет.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз также сократит представителей британской монархии. Титулы останутся только за прямыми наследниками престола и их родными.

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