Примирение: принц Чарльз поддерживает контакт с младшим сыном

В начале июня Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Девочку назвали в честь прабабушки и бабушки — Лилибет Диана. Первой о ее рождении узнала Елизавета II. Счастливые родители позвонили королеве, чтобы сообщить новость. Накануне принц Чарльз, будучи с рабочим визитом на автомобильном заводе, также сообщил, что очень рад рождению внучки.

Если раньше будущий король Великобритании игнорировал звонки младшего сына, то сейчас, по заверению королевского инсайдера, они наладили контакт. Об этом пишет Daily Express.

Напомним, что размолвка между отцом и сыном случилась после того, как герцоги Сассекские решили отказаться от королевских титулов и уехали жить в США. Масла в огонь добавило интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, которое вышло в эфир американского ТВ в начале марта.

Смотрите также: