«Бомбическая»: Юлия Ковальчук блеснула сочными бедрами в ярко-розовом купальнике

Исполнительница Юлия Ковальчук поделилась на своей странице свежим фото в ярком купальнике с v-образным вырезом.

Отметим, что жена музыканта Алексея Чумакова запечатлелась во дворе загородного дома. Юлия загорала на площадке перед коттеджем. Примечательно, что солнечные ванны артистка совместила с фотосессией в пленительном образе. Яркий розовый купальник подчеркнул аккуратную грудь Ковальчук, а веревочки на трусиках от купальника зрительно придали объем и без того пышным бедрам знаменитости.

«Радуюсь! Как думаете чему: солнышку, новому дуэту «Белый флаг», розовому купальнику, вашим комментариям», — написала Юлия в комментариях под фото.

Действительно, по лицу улыбающейся певицы было видно, Ковальчук наслаждается моментом. Артистка сверкнула стройными ножками. А поклонники Юлии порадовались за зажигательную исполнительницу и только удивлялись секрету ее восхитительной фигуры:

«Юля, красотка! Думаю, вам надо вести блог о правильном питании, фигура идеальная», «Юленька, какая же вы очаровательная, аж глаз всегда радуется, глядя на вас», «Я думаю, всему и сразу. К такому яркому купальнику хочется добавить розовые губы, в нем и съемку можно провести», «Юлечка-куколка», «Что вы делаете, чтобы быть в форме?», «Солнечная Юлия с прекрасной фигурой, в красивом купальнике,», «Бомбическая», «Конфетка».

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