«Животик такой… просто персик»: Юля Ковальчук в секси-бикини сверкнула грудью

Юлия Ковальчук похвасталась роскошной фигурой у бассейна. На свежем снимке в Instagram экс-солистка группы «Блестящие» позировала в персиковом бикини, тонкая ткань которого так и льнула к аккуратной маленькой груди певицы. При этом поклонники поп-дивы обратили внимание на «острые шпили» под лифом, которые только добавили снимку сексапильности и чувственности.

Сама Юлия затронула тему, которая была явно далека от соблазнения. Певица поразмышляла над тем успел ли Instagram как вид соцсети надоесть обывателям или все-таки поклонники следят не только за модными обновками и личной жизнью звезд, но и за музыкальными новинками.

«Кто-то придерживается мнения, что инста всем наскучил: мало подписываются, мало интересуются вещами, о которых уже все узнали, мало смотрят именно музыкальный наш профильный контент. А кто-то наоборот говорит о том, что сильно вырос интерес к онлайн обучению, развитию новых навыков и чтению длинных содержательных постов», — отметила певица.

«А что это у вас? Под лифом напряглось», «А где, простите, растяжки?», «Суперская, вы на массаж ходите?!», «Ножки идеальные», «Вот оно лето во всей красе», «Животик такой… просто персик», «Здорово! Как будто на даче», «Идеальный отдых», «Какие у вас острые вершинки», «Ох! Как хорошо, завидуем по белому», «Нимфа у бассейна», — пишут фолловеры.

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