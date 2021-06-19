«Сексуальная энергия»: Ревва заставил энергично отплясывать Галкина и Баскова

Исполнитель Александр Ревва организовал настоящий взрыв эмоций на 45-летие Максима Галкина. Примечательно, что особенно это оценил певец Николай Басков.

Артист поделился на своей странице роликом, в котором исполнял страстный танец под трек Реввы. Также в танцевальной битве сразились комик Гарик Харламов и сам именинник.

«Мы все под алкоголем. Перетанцуй меня! Супер-хит. Танцует Николай Басков! Начинаем. Где ваши аплодисменты? Сексуальная энергия молодого зеленого мальчика», — заявил Александр.

Басков в ярком костюме цвета сочной травы начал весело отплясывать, показывая страстные движения всем телом.

Сам Ревва продолжал комментировать яркие движения звезд и петь. К слову, Александр появился на празднике в белоснежной рубашке и джинсах из светлого денима. Исполнитель дополнил аутфит пиджаком мятного цвета. А спутница Реввы — жена Анжелика — выбрала для торжества силуэтное платье длины миди салатового цвета. Также избранница комика надела желтые мюли на каблуке и золотые массивные серьги.

«С днем рождения, дорогой Максим!!! Любим, ценим, обожаем!», — подписал Александр совместный снимок с женой и именинником.

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