«Это наша победа!»: Ревва прервал молчание после скандала с Моргенштерном

Накануне рэпер Алишер Моргенштерн устроил на церемонии Муз-ТВ скандал. Мужчина категорически не согласился с тем, что премию «Лучший исполнитель» досталась не ему, а Артуру Пирожкову (Александр Ревва).

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Приехавший на мероприятие в инвалидной коляске молодой артист, услышав, что победил не он, неожиданно вскочил на ноги и выбежал на сцену, где заявил, что награды больше достоин он. «Я протестую!» — кричал он. Растерянный оппонент настолько опешил от этого поступка эпатажного шоумена, что не смог подобрать нужные слова. Александр лишь порадовался, что Алишер здоров и, оказывается, может ходить.

Лишь спустя несколько часов после события, Ревва подобрал нужные слова, которые написал в личном блоге. Он не стал никого осуждать и просто поблагодарил своих поклонников, признав их вклад в его победу.

«Друзья! Спасибо большое всем, кто был со мной эти 10 лет. Это ваша победа! Все только начинается», — написал он в Instagram.

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