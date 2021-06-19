«Промежуточный результат»: Оксана Самойлова похвасталась роскошной фигурой в золотистом мини-бикини

Знаменитость запечатлелась в откровенном наряде перед зеркалом в гостиной.

В одной из последних Stories личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась видеозапись, в которой знаменитость в купальнике золотисто-коричневого цвета обращается к своим поклонникам.

Такой откровенный наряд бизнесвумен выбрала, чтобы наглядно показать поклонникам результаты усердной работы в спортивном зале.

Напомним, Самойлова старается следить за питанием, а также тренируется под чутким руководством мужа — шоумена Джигана. Даже если Оксана ленится, артист не дает возлюбленной расслабиться. Многодетная мамочка признается, что может легко проспать тренировку или перепутать маршрут до зала, но в итоге все равно приезжает тягать железо и растягиваться. И все это благодаря контролю со стороны избранника.

Когда же Оксана видит результат, она благодарит себя и тренера за приложенные усилия. Потому что после мучительных часов работы Оксана может демонстрировать сочные загорелые бедра в мини-бикини и рельефный пресс.

«Посмотрите на промежуточный результат моих тренировок. Это еще не финалочка, но уже неплохо!», — похвасталась Оксана.

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