Самойлова взошла на борт белоснежной яхты в топе и шортах ультрамодного кислотного цвета

Отдых на Мальдивах послужил для Оксаны Самойловой отличным поводом для того, чтобы продемонстрировать новый пляжный костюмчик в одном из самых модных оттенков этого сезона – неоновом салатовом.

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На борт белоснежной яхты жена Джигана взошла в коротеньких шортах и топе, продумав даже маникюр в цвет наряда.

«Девушка на яхте в ярком топе и трикотажных шортах. Почему нет? Яхты и виллы — это приватная территория. И одеваются там, исходя из удобства и собственных представлений о красоте. Но не будем забывать о том, что рядом всегда посторонние люди (персонал) и правила приличия никто не отменял. Что же касается яркой кислотной расцветки пляжного костюма и маникюра в тон — это скорее вопрос личного вкуса и предпочтений, чем следование трендам круизных коллекций. С точки зрения безопасности — хороший выбор. Костюм заметен издалека», — высказалась об отпускном образе блогера стилист Элла Маковей в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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