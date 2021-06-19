«Хороша, чертовка!»: Наталья Рудова облачилась в непростительно короткое платье

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» — Наталья Рудова — разместила на своей странице свежее фото в сексуальном платье цвета темной ночи.

Артистка сняла свое отражение в зеркале перед выходом из дома. Для своего аутфита Наталья подобрала черное мини-платье с очень глубоким декольте. «Ложбинка греха» актрисы так понравилась фанатам Рудовой, что они осыпали блондинку комплиментами. К слову, пышные бедра Натальи привлекли не меньшее внимание подписчиков, чем ее роскошный бюст. Откровенная длина платья открыла прекрасный вид на загорелые сочные ножки актрисы.

Наталья скомбинировала крошечное силуэтное платье с белыми босоножками Jimmy Choo. Обувь Рудовой была украшена жемчужными бусинами.

«Как босс все боссов», «Хороша, чертовка!», «Ната бомба», «Дай бог, чтоб каждый так выглядел чуть после 30», «Наташа на вершине Олимпа», «Беспредельно красивая», «Вы, как всегда, безумно красивая!!!», «Красивая и дерзкая», «Ах, эти ноги, ноги, как будто это к счастью две дороги», — написали поклонники Рудовой в комментариях под фото артистки.

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