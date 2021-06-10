«Капельки стекают по груди»: Наталья Рудова в намокшем купальнике игриво оголила сочное тело

Наталья Рудова успела полюбиться зрителям. Она снималась в сериалах «Универ. Новая общага» и «Татьянин день». Актриса обладает эффектной внешностью. Она любит заниматься спортом, чтобы держать себя в форме. При этом два года назад артистка пожаловалась, что набрала вес. Тогда девушка очень переживала, но поклонники заверили, что даже в таком весе она прекрасно выглядит. Блондинка в свою очередь не перестает над собой работать.

Когда Наталья ездит на отдых, то всегда делится смелыми кадрами. Она не боится оголяться. И при этом актриса признавалась, что сниматься обнаженной в сериале «Бихэппи» ей было непросто. Этим летом девушка еще не успела съездит в отпуск, но накануне она поделилась смелым кадром, который припасла для поклонников. Рудова в черном купальнике принимала душ на улице. Под струйками воды ее волосы потяжелели, а купальник намок и прилип к телу.

Актриса блеснула гром-бедрами и плоским животом. Наталья подразнила округлыми формами. Она изящно принимала душ в лучах закатного солнца.

«Чем больше читаю ленту новостей, тем больше хочется помыться..» — заявила звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит актриса. Многие отметили, что у нее совершенная фигура. «Сочная, приятно смотреть», «Какие массивные бедра», «Капельки падают на грудь», «Наташ, хватит!», «Фигура просто прекрасная», «Какая ты золотая статуэточка», «Все прекрасно в этом фото», — стали комментировать пост подписчики.

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