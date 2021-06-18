Вражда герцогинь: когда Меган Маркл и Кейт Миддлтон невзлюбили друг друга

До того момента, как Меган Маркл и принц Гарри дали большое откровенное интервью Опре Уинфри, все считали, что ее отношения с Кейт Миддлтон не заладились именно из-за ее скверного характера. Оказалось, все наоборот. Перед свадьбой жена принца Уильяма довела экс-актрису до слез. Дальше — больше.

Самым проблемным для Меган стало пребывание в Ноттингемском коттедже, куда они с Гарри переехали сразу после свадьбы. Именно с тем периодом эксперты связывают начало вражды герцогинь. Коттедж находится на территории Кенсингтонского дворца, где, как известно, живут Кейт Миддлтон и принц Уильям.

«Коттедж — крошечный по сравнению с огромным жильем, которое есть у Кейт и Уильяма. Им недвусмысленно указали, что они не первые, потому что первое место занимают герцоги Кембриджские. Именно это привело к трениям», — цитирует Express королевского писателя Тома Куинна.

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