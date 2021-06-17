Совершенно неузнаваема: как Кейт Миддлтон выглядела до знакомства с принцем Уильямом

В Сети появился школьный снимок герцогини, где ей всего 13 лет.

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом на первом курсе университета. Пара встречалась на протяжении почти десяти лет, прежде чем внук Елизаветы II сделал ей предложение. В день свадьбы Кейт получила королевский титул — герцогиня Кембриджская — и вот уже десять лет является женой принца, будущего короля Великобритании.

My London опубликовал фото, на котором Кейт всего 13 лет. В тот момент она играла в школьном театре. На сцене она появилась в белом платье с черным широким поясом. Примечательно, что тогда будущая герцогиня носила короткие волосы.

Напомним, в минувшем апреле Кейт и Уильям отметили десятилетие совместной жизни. Они воспитывают троих детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту.

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